1. В классе 25 учащихся. Из них 19 занимаются спортом, 20 — изучают дополнительно инос??ранный язык, 22 — осваивают компьютер, 23 — увлекаются музыкой. Каково наименьшее количество учащихся класса, у которых все четыре перечисл...

Математика

1. В классе 25 учащихся. Из них 19 занимаются спортом, 20 — изучают дополнительно инос??ранный язык, 22 — осваивают компьютер, 23 — увлекаются музыкой. Каково наименьшее количество учащихся класса, у которых все четыре перечисленных увлечения? А. 9. Б. 8. В. 7. Г. 6. 2.

Автор: Гость