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5 примеров просторечных фразеологизмов СРОЧНО!!!
Русский язык
5 примеров просторечных фразеологизмов СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кусати лікті,зуби шкірити
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