Сколько будет 2+2= и 256 х 56789

Математика
Сколько будет 2+2= и 256 х 56789
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2=4  256 х 56789=14537984
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