Найди значения выражения 2× х +5 × у, если 5× х =15 2 × у =4
Математика
Найди значения выражения 2× х +5 × у, если 5× х =15 2 × у =4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5× х =15 х = 15 : 5 х = 3 2 × у =4 у = 4 : 2 у = 2 2 * 3 + 5 * 2 = 16
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