Какими качествами должен обладать человек чтобы обеспечить уход близким и себе?

Гость: Гость:

Во-первых, важное значение имеетиндивидуальное здоровье супругов и его влияние на здоровье ребенка. Во-вторых, очень важным является умение общаться с лицами противоположного пола, находить взаимопонимание в любых ситуациях и в любом возрасте. В-третьих, определенные умения и навыки в ведении домашнего хозяйства: умение выполнять различные домашние работы, планировать семейный бюджет, готовить пищу и др. В-четвертых, подготовка к воспитанию детей. Это качество подразумевает ознакомление молодых людей с ролью в воспитании своей смены, с ответственностью родителей за воспитание детей, с влиянием взаимоотношений супругов на нравственное, психологическое и эмоциональное развитие ребенка.