Какими качествами должен обладать человек чтобы обеспечить уход близким и себе?
Литература
Какими качествами должен обладать человек чтобы обеспечить уход близким и себе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, важное значение имеетиндивидуальное здоровье супругов и его влияние на здоровье ребенка. Во-вторых, очень важным является умение общаться с лицами противоположного пола, находить взаимопонимание в любых ситуациях и в любом возрасте. В-третьих, определенные умения и навыки в ведении домашнего хозяйства: умение выполнять различные домашние работы, планировать семейный бюджет, готовить пищу и др. В-четвертых, подготовка к воспитанию детей. Это качество подразумевает ознакомление молодых людей с ролью в воспитании своей смены, с ответственностью родителей за воспитание детей, с влиянием взаимоотношений супругов на нравственное, психологическое и эмоциональное развитие ребенка.
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