Подобрать четверостишие с разными рифмами ( перекрёстная,парная,опоясываюшяя) Сп??сибо!!!!

Литература
Подобрать четверостишие с разными рифмами ( перекрёстная,парная,опоясываюшяя) Сп??сибо!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М.Ю.Лермонтов "Тучи" Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную.  Рифма АВАВ (перекрёстная" А.А.Фет "Весна" Глубь небес опять ясна,Пахнет в воздухе весна,Каждый час и каждый мигПриближается жених.  Рифма ААВВ (парная) А.Плещеев "природа-мать..." Природа-мать! К тебе иду С своей глубокою тоскою; К тебе усталой головою На лоно с плачем припаду. рифма АВВА (опоясывающая или кольцевая)
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