Определить n (O) a) 10 грамм (СаСо2) б) 5,1 грамм (NH3) в) 24 грамм (NAOH)

Гость: Гость:

А) m(CaCO3)=10г М(СаСО3)=100 г/моль. n(CaCO3)=m(CaCO3) / M(CaCO3)= 10 / 100=0,1 моль n(CaCO3)=? б) m(NH3)=5,1 г М(NH3)=17 г/моль. n(NH3)=m(NH3) / M(NH3)= 5,1 / 17=0,3 моль n(NH3)=? в) m(NaOH)=24 г М(NaOH)=40 г/моль. n(NaOH)= m(NaOH) / M(NaOH)=24/40 =0,6моль n(NaOH)=?