Имеет ли право кто либо лишить жизни человека , даже если тот некчёмен и никому не ??ужен?Помогите пожалуйста

Литература
Имеет ли право кто либо лишить жизни человека , даже если тот некчёмен и никому не ??ужен?Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К сожалению, это карается законом, даже если это твой враг, но он ничего противозаконного не сделал. (А зачем тебе?) Конечно, можно замутить мудрённое убийство, но есть риск, что его разгадают. Но мой совет: лучше потерпите. Ведь этот человек ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть хоть чуть-чуть нужен кому-то.
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