Имеет ли право кто либо лишить жизни человека , даже если тот некчёмен и никому не ??ужен?Помогите пожалуйста
Литература
Имеет ли право кто либо лишить жизни человека , даже если тот некчёмен и никому не ??ужен?Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К сожалению, это карается законом, даже если это твой враг, но он ничего противозаконного не сделал. (А зачем тебе?) Конечно, можно замутить мудрённое убийство, но есть риск, что его разгадают. Но мой совет: лучше потерпите. Ведь этот человек ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть хоть чуть-чуть нужен кому-то.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите СРОЧНО!!!ДАЮ МНОГО БАЛОВ!!!Одна машинистка в день перепечатывает в день 40 ??траниц рукописи другая-35. Успеют ли они перепечатать перепеч...
Русский язык