1.в жидкости с какой плотностью на тело массой 20 кг и объемом 10 л будет действовать архимедову сила 120 Н?

Физика
1.в жидкости с какой плотностью на тело массой 20 кг и объемом 10 л будет действовать архимедову сила 120 Н?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле закона Архимедовой силы , где р - плотность вещества (кг/м³), V - объём (м³), g - ускорение свободного падения (g = 9,8 м/с² ≈ 10м/с²). Из данной формулы выражаем находимую плотность жидкости . В системе СИ: 120 см³ = 120*10⁻⁶ м³. Подставляем численные данные и вычисляем: 
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