1.в жидкости с какой плотностью на тело массой 20 кг и объемом 10 л будет действовать архимедову сила 120 Н?

Физика

1.в жидкости с какой плотностью на тело массой 20 кг и объемом 10 л будет действовать архимедову сила 120 Н?

Автор: Гость