1.в жидкости с какой плотностью на тело массой 20 кг и объемом 10 л будет действовать архимедову сила 120 Н?
Физика
1.в жидкости с какой плотностью на тело массой 20 кг и объемом 10 л будет действовать архимедову сила 120 Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле закона Архимедовой силы , где р - плотность вещества (кг/м³), V - объём (м³), g - ускорение свободного падения (g = 9,8 м/с² ≈ 10м/с²). Из данной формулы выражаем находимую плотность жидкости . В системе СИ: 120 см³ = 120*10⁻⁶ м³. Подставляем численные данные и вычисляем:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Английский язык
Помогите пожалуйста 1The tickets ______ (book) two days ago. a) are booked b) booked c) were booked 2The postcards _______(send) next week. ...