1.Верёвку длиной 30 см поделили в отношении 5 : 7 (длины частей относятся как 5 к 7). На??дите длину меньшей части. 2.В поход идут 10 мальчиков и 8 девочек. Общий вес их рюкзаков 200 кг. Мальчикам положено нести рюкзаки один...

Математика
1.Верёвку длиной 30 см поделили в отношении 5 : 7 (длины частей относятся как 5 к 7). На??дите длину меньшей части. 2.В поход идут 10 мальчиков и 8 девочек. Общий вес их рюкзаков 200 кг. Мальчикам положено нести рюкзаки одинаковые по весу, и девочкам тоже, но рюкзак у мальчика на 2 кг тяжелее, чем у девочки. Сколько килограммов будет весить рюкзак одной девочки? 3.Жук полз по координатной прямой от точки (35) до (80). В какой точке он прошел треть пути?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5х+7х=12х 5х+7ж=32 12х=30 х=2,5 5х=5*2,5=12,5 см
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