Завдання. Запишіть подані слова, групуючи їх за частинами мови (числівники підкре??літь). Зразок. Іменник (хто? що?) трійка, … . Прикметник (який?) трикілометровий, … . Числівник (скільки?) три, … . (який? котрий?) третій, ...

Українська мова

Завдання. Запишіть подані слова, групуючи їх за частинами мови (числівники підкре??літь). Зразок. Іменник (хто? що?) трійка, … . Прикметник (який?) трикілометровий, … . Числівник (скільки?) три, … . (який? котрий?) третій, … . Дієслово (що зробити?) потроїти, … . Один, одиниця, одинокий, перший; два, другий, двійка, двоє, подвоїти; п'ять, п'ятірка, п'ятий, п'ятиповерховий; десять, десяток, десятий, десятизначний, удесятерити; сто, сотня, сотий, стометровий; чотири, чверть, четвертий, чотирирядний.

Автор: Гость