Завдання. Запишіть подані слова, групуючи їх за частинами мови (числівники підкре??літь). Зразок. Іменник (хто? що?) трійка, … . Прикметник (який?) трикілометровий, … . Числівник (скільки?) три, … . (який? котрий?) третій, ...

Українська мова
Завдання. Запишіть подані слова, групуючи їх за частинами мови (числівники підкре??літь). Зразок. Іменник (хто? що?) трійка, … . Прикметник (який?) трикілометровий, … . Числівник (скільки?) три, … . (який? котрий?) третій, … . Дієслово (що зробити?) потроїти, … . Один, одиниця, одинокий, перший; два, другий, двійка, двоє, подвоїти; п'ять, п'ятірка, п'ятий, п'ятиповерховий; десять, десяток, десятий, десятизначний, удесятерити; сто, сотня, сотий, стометровий; чотири, чверть, четвертий, чотирирядний.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Iменник: одиниця, двiйка, п'ятiрка, чверть, десяток, сотня. Прикметник: одинокий, перший, другий, п'ятий, п'ятиповерховий, десятий, десятизначний, сотий, стометровий, четвертий, чотирирядний. Дiэслово: подвоiти, удесятерити. Числiвник: один, два, п'ять, десять, сто, чотири. Я так думаю.
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