Помогите решить уравнения.пожаалуйста (x^3-5x-14)sqrt(x-6)=0 (sqrt-корень квадратный)

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Возможно условие такое: (х²-5х-14)√х-6=0? Если такое, то вот решение: 1)ОДЗ: х-6≥0⇒х≥6 2) х²-5х-14=0 D=25+56=81 х₁=-2; х₂=7 Ответ: 7; 6.