Помогите решить уровнение 16•x-320=80

Математика
Помогите решить уровнение 16•x-320=80
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*x-320=80 16*x=320+80 16*x=400 x=400/16 x=25 16*25-320=80
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