Любимые занятия Хелен и Майка
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Любимые занятия Хелен и Майка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В следущий раз, советую уточнять, потому что нет даже краткого описания: колличество слов, размера, сколько планируется абзацов и так далие. Но как я понимаю вам нужно предложени(е/я). Держите: Helen and Mike like (еда:cake/напиток:milk/игра:volleyball/хобби:films, book, nature). Перевод: Хелен и Майк любят (выбирайте из скобочек, то чтов ам нужно. Если хотите отдельно: Helen like (...)/Mike likes (...).
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