1 вопрос К проблемам России 1990-2000х гг. не относятся 1)коммерциализация 2)рассова?? дискриминация 3)безработица 4)беженцы 5) алкоголизм и наркомания 6)коррупция 7)отсутствие питьевой воды 2 вопрос К положительным п...

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1 вопрос К проблемам России 1990-2000х гг. не относятся 1)коммерциализация 2)рассова?? дискриминация 3)безработица 4)беженцы 5) алкоголизм и наркомания 6)коррупция 7)отсутствие питьевой воды 2 вопрос К положительным последствиям экономического кризиса в России в 1998 относятся 1)значительный спад производства 2)девальвация российского рубля 3)падение уровня жизни населения 4)снижения импорта и усиление экспорта 5)резкий скачок инфляции 6)повышение конкурентоспособности российских предприятий

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