В чем заключается принципиальное отличие страна и государство?

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Часто понятия страны и государства считают полноценными синонимами. На самом деле, их можно назвать близкими по смыслу, но есть и принципиальные отличия. Русское слово «страна» происходит от понятия «сторона», то есть направление, край. В географии страной называют территорию с определенными границами, на которой население объединено исторически и культурно, а также имеет экономическую или политическую обособленность. В политико-географическом понимании страна может иметь государственный суверенитет, но также может находиться под властью другого государства. Например, в виде подопечных территорий или колонии. Наиболее ярким примером таких государств являются империи. Например, в Австро-Венгерскую империю, как в государство, входили десятки разных стран. Понятие страны имеет не столько политическое, сколько социально-экономическое и культурно-историческое содержание. В него входят такие особенности местного сообщества как язык, обычаи, религия, менталитет. В этом смысле даже при исчезновении государственных границ, понятие страны сохраняется. Понятие «государство» в самом широком смысле обозначает общность людей, которые объединены не только проживанием на одной территории, но и имеют общий высший орган власти. В основе определения государства непременно подразумевается политическая организация общества. Это многоуровневая система органов и учреждений, которые обладают верховной властью. Государство создается именно для того, чтобы управлять жизнью населения с помощью законов и системы их исполнения, которые обязательны для всех граждан определенной территории. То есть государство – это не столько территория, сколько структуры управления населением.