34 перевести)))))))))
Английский язык
34 перевести)))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr Wilson:Привет!Это говорит Джон Уилсон .Я могу поговорить с Мистером Блаком? Mag:Извините,Мистер Уилсон.Его нет дома Mr Wilsom:Жаль. Mag:Мистер Уилсон,могли бы вы позвонить снова в 6 часов? Mr Wilson:Конечно,я могу,Пока. Mag:Пока
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