34 перевести)))))))))

Гость: Гость:

Mr Wilson:Привет!Это говорит Джон Уилсон .Я могу поговорить с Мистером Блаком? Mag:Извините,Мистер Уилсон.Его нет дома Mr Wilsom:Жаль. Mag:Мистер Уилсон,могли бы вы позвонить снова в 6 часов? Mr Wilson:Конечно,я могу,Пока. Mag:Пока