1.Воздействие человека на природу проявляется в следующем 1) обучение людей экологически грамотному поведению 2) разрушение деревни в результате лесного пожара 3) создание организаций защитников природы 4) увеличение промыш...
Обществознание
1.Воздействие человека на природу проявляется в следующем 1) обучение людей экологически грамотному поведению 2) разрушение деревни в результате лесного пожара 3) создание организаций защитников природы 4) увеличение промышленных отходов 2.Одной из форм межличностных отношений выступает 1)приятельство 2) взаимодействие 3) сотрудничество 4) взаимосвязь
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