№1 Вычислите, применяя распределительное свойство: а) 107*18 б) 34*7+16*7 в) 74*794-74*694 ???2 Известно, что m+n=19. Найдите: а) m+(23+n) б) (m+11)+(n+4) в) 4*m+4*n №3 Решите задачу двумя способами, составляя выраж...
Математика
№1 Вычислите, применяя распределительное свойство: а) 107*18 б) 34*7+16*7 в) 74*794-74*694 ???2 Известно, что m+n=19. Найдите: а) m+(23+n) б) (m+11)+(n+4) в) 4*m+4*n №3 Решите задачу двумя способами, составляя выражения. Один автомат наполняет 75 коробок в час, а другой - 70 коробок в час. Сколько коробок заполнят автоматы за 4 часа работы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. а) 19+23=42 б) 19+15=34 в) 19*8=152
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