№1 Вычислите, применяя распределительное свойство: а) 107*18 б) 34*7+16*7 в) 74*794-74*694 ???2 Известно, что m+n=19. Найдите: а) m+(23+n) б) (m+11)+(n+4) в) 4*m+4*n №3 Решите задачу двумя способами, составляя выраж...

Математика

№1 Вычислите, применяя распределительное свойство: а) 107*18 б) 34*7+16*7 в) 74*794-74*694 ???2 Известно, что m+n=19. Найдите: а) m+(23+n) б) (m+11)+(n+4) в) 4*m+4*n №3 Решите задачу двумя способами, составляя выражения. Один автомат наполняет 75 коробок в час, а другой - 70 коробок в час. Сколько коробок заполнят автоматы за 4 часа работы.

Автор: Гость