1) Выполни деление чисел. 492/4= 685/5= 252/3= 222/6= 917/7= 336/8= 2) Сравни результаты деления. На какие группы их можно разделить? 3) Сравни делимые в частных из пункта 1. Сравни делители. Почему в одних частных двузначн...

Математика

1) Выполни деление чисел. 492/4= 685/5= 252/3= 222/6= 917/7= 336/8= 2) Сравни результаты деления. На какие группы их можно разделить? 3) Сравни делимые в частных из пункта 1. Сравни делители. Почему в одних частных двузначные значения, а в других- трехзначные?

Автор: Гость