1) Выполни деление чисел. 492/4= 685/5= 252/3= 222/6= 917/7= 336/8= 2) Сравни результаты деления. На какие группы их можно разделить? 3) Сравни делимые в частных из пункта 1. Сравни делители. Почему в одних частных двузначн...
Математика
1) Выполни деление чисел. 492/4= 685/5= 252/3= 222/6= 917/7= 336/8= 2) Сравни результаты деления. На какие группы их можно разделить? 3) Сравни делимые в частных из пункта 1. Сравни делители. Почему в одних частных двузначные значения, а в других- трехзначные?
Ответ(ы):
Гость:
1) 492/4=123; 685/5=137; 252/3=94; 222/6=37; 917/7=137; 336/8=42
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