1)[y]=9; 2)[x]=1.6: 3)[X+7]=10 4)[У-2]=5
Математика
1)[y]=9; 2)[x]=1.6: 3)[X+7]=10 4)[У-2]=5
Ответ(ы):
Гость:
А=7=5=5 и 77-554=х ее-кккк=сссс 6777-5555
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