В 1 день турист прошел 15 км, что составило 2/3 пути, пройденного во 2 день. Каков весь ??уть?

Математика

В 1 день турист прошел 15 км, что составило 2/3 пути, пройденного во 2 день. Каков весь ??уть?

Автор: Гость