В 1 день турист прошел 15 км, что составило 2/3 пути, пройденного во 2 день. Каков весь ??уть?
Математика
В 1 день турист прошел 15 км, что составило 2/3 пути, пройденного во 2 день. Каков весь ??уть?
Ответ(ы):
Гость:
1) 15/1*2/3=10 км. прошел во 2 день 2) 15+10=25 км. весь путь
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