Какой заряд пройдет через катушку гальванометра, включенного в цепь на 2 мин если ??ила тока в цепи 12 мА

Физика

Какой заряд пройдет через катушку гальванометра, включенного в цепь на 2 мин если ??ила тока в цепи 12 мА

Автор: Гость