Какой заряд пройдет через катушку гальванометра, включенного в цепь на 2 мин если ??ила тока в цепи 12 мА

Физика
Какой заряд пройдет через катушку гальванометра, включенного в цепь на 2 мин если ??ила тока в цепи 12 мА
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