1 задание!!!!! Очень надо!!! Пожалуйста!!!!!! Срочно!!!!

Химия
1 задание!!!!! Очень надо!!! Пожалуйста!!!!!! Срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ под буквой б) 3KOH + H3PO3 = K3PO4 + 3H2O 2KOH + SO2 = K2SO3 + H2O 2KOH + Zn(OH)2 = K2ZnO2 + 2H2O  или так 2KOH + Zn(OH)2  = K2[Zn(OH)4] 
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