1) запиши остатки которые могут получиться при делении на 9 2) запиши по два числа которые при делении на 9 дают каждый из остатков

Математика

1) запиши остатки которые могут получиться при делении на 9 2) запиши по два числа которые при делении на 9 дают каждый из остатков

Автор: Гость