1) запиши остатки которые могут получиться при делении на 9 2) запиши по два числа которые при делении на 9 дают каждый из остатков
Математика
1) запиши остатки которые могут получиться при делении на 9 2) запиши по два числа которые при делении на 9 дают каждый из остатков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
92/5=18(ост.2) 9/4=2(ост.1) 92/11=8(ост.4) 9/8=1(ост.1) 92/91=1(ост.1) 92/90=1(ост.2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прошу вас,решите задачу. Детская передача по телевидению длилась 8/15 ч, а телефильм шёл в 1 целую 1/4 раза дольше. Сколько времени шли детская...
Русский язык
Литература
Английский язык
1. Choose the correct form, with or without the 1) The people who live in (the/-) Holland speak (the/-) Dutch. 2) (The/-) Europe and (the/-) Am...
Другие предметы