1. Запишите оператор для вывода значений целых переменных a=5 и b=3 в следующем форма??е: 5+3=? В ответе не используйте пробелы. Ответ: 2. Запишите оператор для вывода значений целых переменных a=5 и b=3 в следующем формат...

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1. Запишите оператор для вывода значений целых переменных a=5 и b=3 в следующем форма??е: 5+3=? В ответе не используйте пробелы. Ответ: 2. Запишите оператор для вывода значений целых переменных a=5 и b=3 в следующем формате: Z(5)=F(3) В ответе не используйте пробелы. Ответ: 3. Запишите оператор для вывода значений целых переменных a=5 и b=3 в следующем формате: a=5;b=3; В ответе не используйте пробелы.

Автор: Гость