1. Запишите оператор для вывода значений целых переменных a=5 и b=3 в следующем форма??е: 5+3=? В ответе не используйте пробелы. Ответ: 2. Запишите оператор для вывода значений целых переменных a=5 и b=3 в следующем формат...

Информатика
1. Запишите оператор для вывода значений целых переменных a=5 и b=3 в следующем форма??е: 5+3=? В ответе не используйте пробелы. Ответ: 2. Запишите оператор для вывода значений целых переменных a=5 и b=3 в следующем формате: Z(5)=F(3) В ответе не используйте пробелы. Ответ: 3. Запишите оператор для вывода значений целых переменных a=5 и b=3 в следующем формате: a=5;b=3; В ответе не используйте пробелы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include <iostream> using namespace std; int main() { int a=5, b=3; cout <<a <<"+" <<b <<"=?" <<endl; cout <<"Z(" <<a <<")=F(" <<b <<")" <<endl; cout <<"a=" <<a <<";b=" <<b <<";" <<endl; return 1; }
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