1. запишите текст расставляя недостающие знаки припи И так день за днем готовили альку в далекий путь.Шили штаны рубахи вязали теплые чулки варежки. И давно пожалуй можно было бы отправляться Альке в походно тут наступила люта...

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И так день за днем готовили Альку в далекий путь. Шили штаны, рубахи, вязали теплые чулки, варежки. И давно, пожалуй, можно было бы отправляться Альке в поход, но тут наступила лютая зима. А при таком морозе, конечно, недолго схватить насморк или простуду, и Алька терпеливо ждал теплого солнца. Вводные слова: "И так день за днем готовили Альку в далекий путь. Шили штаны, рубахи, вязали теплые чулки, варежки." Их значения таковы, что бы читатель понял, о ком(или о чём) идёт речь, чтобы он был "подготовлен" читать дальше.