(10- 1/7-у) :1 1\7+2 5/8=7 1/8 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ
Математика
(10- 1/7-у) :1 1\7+2 5/8=7 1/8 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ
Ответ(ы):
Гость:
(10 - 1/7 - y): 1 1/7 + 2 5/8 = 7 1/8 (10 - 1/7 - y): 1 1/7 = 9 6/7 : 1 1/7 - y : 1 1/7 = 69/7 : 8/7- y : 1 1/7 = 69/8 - y : 1 1/7 = = 8 5/8 - y : 1 1/7 8 5/8 + 2 5/8 - y : 1 1/7 = 7 1/8 8 5/8 + 2 5/8 = 10 10/8 = 11 2/8 = 11 1/4 11 1/4 - y : 1 1/7 = 7 1/8 - y : 1 1/7 = 7 1/8 - 11 1/4 - y : 1 1/7 = - 4 1/8 y = 4 1/8: 1 1/7= 33/8 : 8/7 = 33/8*7/8 = 231/64 = 3 39/64
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