Подчеркни буквы обозначающее мягкие согласные звуки Тихий вечер .

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Подчеркни буквы обозначающее мягкие согласные звуки Тихий вечер .
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