10 якісних прикметників
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10 якісних прикметників
Ответ(ы):
Гость:
якнайкращий, якнайбільший, щонайдорожчий, щонайзручніший.більш талановитий, менш рішучий.дзвінкіший, жорстокіший
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