10 к м 35 метров -2км 349 метров плюс 24 км 15 метров
Математика
10 к м 35 метров -2км 349 метров плюс 24 км 15 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=10035м-2349м+24015м= 1)10035-2349=7686 2)24015+7686=31701 =31701м=31Км701М
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