Прошу помогите (1)9 целых 11/16 + 4 целых 3/16 - 2 целых 2/16 (2)15 целых 7/10 + 2 целых 2/10 - 4 целы?? 1/10 ПРОШУ ПОМОГИТЕ ДАМ 30 БАЛЛОВ( фото для тех кто не понял )

Математика

Прошу помогите (1)9 целых 11/16 + 4 целых 3/16 - 2 целых 2/16 (2)15 целых 7/10 + 2 целых 2/10 - 4 целы?? 1/10 ПРОШУ ПОМОГИТЕ ДАМ 30 БАЛЛОВ( фото для тех кто не понял )

Автор: Гость