Прошу помогите (1)9 целых 11/16 + 4 целых 3/16 - 2 целых 2/16 (2)15 целых 7/10 + 2 целых 2/10 - 4 целы?? 1/10 ПРОШУ ПОМОГИТЕ ДАМ 30 БАЛЛОВ( фото для тех кто не понял )
Математика
Прошу помогите (1)9 целых 11/16 + 4 целых 3/16 - 2 целых 2/16 (2)15 целых 7/10 + 2 целых 2/10 - 4 целы?? 1/10 ПРОШУ ПОМОГИТЕ ДАМ 30 БАЛЛОВ( фото для тех кто не понял )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1))9 целых 11/16 + 4 целых 3/16 - 2 целых 2/16=11цел 12/16= 11цел 3/4 (2)15 целых 7/10 + 2 целых 2/10 - 4 целых 1/10=13цел 8\10=13цел 4\5
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