Дано выражение: 3c(c+2)-(c+3)² а) Упростите выражения ; б) найдите его знаение при с=-0,5 Ответ_______.

Алгебра

Дано выражение: 3c(c+2)-(c+3)² а) Упростите выражения ; б) найдите его знаение при с=-0,5 Ответ_______.

Автор: Гость