Дано выражение: 3c(c+2)-(c+3)² а) Упростите выражения ; б) найдите его знаение при с=-0,5 Ответ_______.
Алгебра
Дано выражение: 3c(c+2)-(c+3)² а) Упростите выражения ; б) найдите его знаение при с=-0,5 Ответ_______.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3c(c + 2) - (c + 3)^2 = 3c^2 + 6c - (c^2 + 6c + 9) = 3c^2 + 6c - c^2 - - 6c - 9 = 2c^2 - 9 При c = - 0,5: 2c^2 - 9 = 2*( -0,5)^2 - 9 = 0,5 -9 = - 8,5 Ответ: - 8,5.
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