Опиши народные промыслы Тюмени
Окружающий мир
Опиши народные промыслы Тюмени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народные промыслы и ремесла. Деревянное зодчество Тюмени Сибирское ковроткачество. Кожевенный цех Сибири. Чугунолитейный завод. Машарова Косторезное ремесло Гончарное ремесло Иконопись в Сибири Сибирский валенок БисероплетениеВышивка, макраме. Вязание, кружевоплетение. Живопись и роспись. Керамика, гончарное дело.Косторезный промысел. Ковровый промысел. Лоскутное шитье. Народная игрушка Работа с берестой, плетение из природных материалов Резьба по дереву
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Что наблюдается если начнет выделиться углекислый газ конец газоотводной трубы зануреем в дистильованую воду с добавлением метилоранжу уравнения ре...
Русский язык
Английский язык
Вы хотите встретиться с вашим другом. Напишите короткую записку и: предлагаю мест?? встречи; сообщите ему, где находится его место; договоритьс...