Опиши народные промыслы Тюмени

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Опиши народные промыслы Тюмени
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Народные промыслы и ремесла.  Деревянное зодчество Тюмени Сибирское ковроткачество. Кожевенный цех Сибири. Чугунолитейный завод. Машарова Косторезное ремесло  Гончарное ремесло Иконопись в Сибири  Сибирский валенок  БисероплетениеВышивка, макраме. Вязание, кружевоплетение.  Живопись и роспись. Керамика, гончарное дело.Косторезный промысел. Ковровый промысел. Лоскутное шитье.  Народная игрушка Работа с берестой, плетение из природных материалов Резьба по дереву

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