Вы хотите встретиться с вашим другом. Напишите короткую записку и: предлагаю мест?? встречи; сообщите ему, где находится его место; договориться об удобном времени встречи; попросите его подтвердить, что он/она будет там ПОМ...

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Вы хотите встретиться с вашим другом. Напишите короткую записку и: предлагаю мест?? встречи; сообщите ему, где находится его место; договориться об удобном времени встречи; попросите его подтвердить, что он/она будет там ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость