Что может делать собственник с принадлежащей ему вещью
Обществознание
Что может делать собственник с принадлежащей ему вещью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может подарить, выбросить, продать, завещать...
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