Помогите номер 8 пожалуйста дам 10 балов
Математика
Помогите номер 8 пожалуйста дам 10 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+35=60 км/час скорость сближения 12-8=4 часа 60*4=240 км катера проплывут до 12,00 250-240=10км, встретится до 12,00 не успеют, т. к. между ними будет расстояние в 10 км 250:60≈4,17 часов пройдет до встречи 4,17 часов=4,17*60≈250 минут
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