Значение и происхождение фамилии РАЕВСКАЯ.Кто напишит дам 50 баллов(и поставлю как лучший вопрос!!!!)

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Исследование истории возникновения фамилии Раевская открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом.Одним из подобных именований, образованных при помощи суффикса -ский, являлось именование Раевский, первые обладатели которого проживали некогда в населенном пункте с названием Раево, Раевка или подобных, каковых много было ранее на просторах Российской империи, да и сейчас существуют, например, деревня Раево в Московской области, либо село Раевка в Смоленской области. Такое название, скорее всего, восходит к другому значению слова «рай». Во многих русских говорах оно означает «эхо, отзвук, гул», и селения эти получили названия благодаря звонкому эху, раздававшемуся в них или близ них.Впрочем, фамильное именование Раевский могло быть связано со сложившейся в конце XVIII века в церковной среде традицией давать священнослужителям новые, искусственные фамилии. Основой фамилии могло стать, к примеру, какое-либо название, встречающееся в Библии, наименование церковной утвари, имя православного святого и т.д. Объясняя происхождение получаемых ими фамилий, семинаристы шутили: «По церквам, по цветам, по камням, по скотам, и яко восхощет его преосвященство». Фамилия Раевский, возможно, была образована от слова «рай», означающего «обитель праведных душ после телесной смерти или конца мира, в переносном смысле – совершенное состояние блаженства». Данное фамильное имя могло быть даровано в качестве награды человеку нравственному, целомудренному, праведному.Таким образом, красивая и звучная фамилия Раевская сохранившая в себе память о родине ее основателя, жившего несколько столетий назад, свидетельствует о красоте и богатстве русского языка и многообразии путей образования фамилий.