В треугольнике ABC угол C - прямой, АС = 4. Чему равно расстояние от вершины В до биссектрисы угла А если расстояние от вершины С до этой биссектрисы равно 2
Математика
В треугольнике ABC угол C - прямой, АС = 4. Чему равно расстояние от вершины В до биссектрисы угла А если расстояние от вершины С до этой биссектрисы равно 2
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