В треугольнике ABC угол C - прямой, АС = 4. Чему равно расстояние от вершины В до биссектрисы угла А если расстояние от вершины С до этой биссектрисы равно 2

Математика
В треугольнике ABC угол C - прямой, АС = 4. Чему равно расстояние от вершины В до биссектрисы угла А если расстояние от вершины С до этой биссектрисы равно 2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в скане...............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Что может делать собственник с принадлежащей ему вещью
Ответить
Математика
Помогите номер 8 пожалуйста дам 10 балов
Ответить
Русский язык
Предложение на жёрдочку
Ответить
Литература
Значение и происхождение фамилии РАЕВСКАЯ.Кто напишит дам 50 баллов(и поставлю как лучший вопрос!!!!)
Ответить
Русский язык
Выписать однокоренные слова.ВЫделить корень.Воды,полевой,зелень,водичка,дубовый,сад,водяной,зелёный,зеленеет,водица,дуб,дубок.белый,ход.
Ответить