И как это узнали чему равно 0.25
Алгебра
И как это узнали чему равно 0.25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.25=25/100=1/4, сократить на 25, т.е. числитель и знаменатель разделить на 25 0,5=5/10=1/2, сократить на 5, т.е. числитель и знаменатель разделить на 5
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