Сорок шесть пар голош решили переплыть море К вечеру 14 голош выбросило волнами на берег 67 галог утонуло сколько голого продажают бороться с волнами?
Математика
Сорок шесть пар голош решили переплыть море К вечеру 14 голош выбросило волнами на берег 67 галог утонуло сколько голого продажают бороться с волнами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)46*2=92(г.) 2)67+14=81(г.) 3)92-81=11(г.) ОТВЕТ: 11 галош)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В треугольнике ABC угол C - прямой, АС = 4. Чему равно расстояние от вершины В до биссектрисы угла А если расстояние от вершины С до этой биссектри...
Обществознание
Математика
Русский язык