Сорок шесть пар голош решили переплыть море К вечеру 14 голош выбросило волнами на берег 67 галог утонуло сколько голого продажают бороться с волнами?

Математика

Сорок шесть пар голош решили переплыть море К вечеру 14 голош выбросило волнами на берег 67 галог утонуло сколько голого продажают бороться с волнами?

Автор: Гость