Сорок шесть пар голош решили переплыть море К вечеру 14 голош выбросило волнами на берег 67 галог утонуло сколько голого продажают бороться с волнами?

Математика
Сорок шесть пар голош решили переплыть море К вечеру 14 голош выбросило волнами на берег 67 галог утонуло сколько голого продажают бороться с волнами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)46*2=92(г.)   2)67+14=81(г.)   3)92-81=11(г.)                     ОТВЕТ: 11 галош)
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