Что наблюдается если начнет выделиться углекислый газ конец газоотводной трубы зануреем в дистильованую воду с добавлением метилоранжу уравнения реакции

Химия

Что наблюдается если начнет выделиться углекислый газ конец газоотводной трубы зануреем в дистильованую воду с добавлением метилоранжу уравнения реакции

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