Что наблюдается если начнет выделиться углекислый газ конец газоотводной трубы зануреем в дистильованую воду с добавлением метилоранжу уравнения реакции
Химия
Что наблюдается если начнет выделиться углекислый газ конец газоотводной трубы зануреем в дистильованую воду с добавлением метилоранжу уравнения реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раствор метилоранжа окрасится в розовый цвет из-за кислой среды, которую обеспечит углекислый газ: СO2 + H2O ⇄ H + HCO3 За счет катионов водорода
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