Записать словами числа. Пожалуйста)

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Записать словами числа. Пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тринадцать, тридцать шесть, сорок три, шестьдесят восемь, девяносто девять, сто тридцать четыре, двести восемьдесят пять, тысяча девятьсот шестьдесят один, две тысячи шестнадцать
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