Укажите номера предложений с речевыми ошибками. 1. В двухтысячном десятом году л??то было засушливым. 2. Пушкин рос и воспитывался няней Ариной Родионовной. 3. Надо устранить все причины, тормозящие подъему производства. ...

Русский язык

Укажите номера предложений с речевыми ошибками. 1. В двухтысячном десятом году л??то было засушливым. 2. Пушкин рос и воспитывался няней Ариной Родионовной. 3. Надо устранить все причины, тормозящие подъему производства. 4. Из путешествия мы привезли много памятных сувениров. 5. Прошли те времена, когда капиталисты безнаказанно грабили другие народы, разыгрывали кровавые бойни. 6. Тяжелое впечатление на него оказала карикатура и разговор с Коваленко. 7. За использование этими сервисами не взимается никакой дополнительной платы. 8. Лосиха с лосенком побежали. За ними побежала стая волков. Лоси побежали к сторожке. 9. Когда Дубровский убил медведя, Троекуров не обиделся, а только велел снять с него шкуру. 10. Однако вратарь ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию отказался. 11. Рассевшись по машинам, заработали моторы. 12. Никто из коллег не поддерживает его взглядов

Автор: Гость