10. Коля, Аня и Миша прочитали в учебнике такое задание: «Измени окончание слова СТОЛ так, чтобы это слово можно было перенести двумя способами». Коля написал СТОЛОВАЯ, Аня – СТОЛОВ, Миша – СТОЛИКИ. Кто из них справился с задан...

Русский язык

10. Коля, Аня и Миша прочитали в учебнике такое задание: «Измени окончание слова СТОЛ так, чтобы это слово можно было перенести двумя способами». Коля написал СТОЛОВАЯ, Аня – СТОЛОВ, Миша – СТОЛИКИ. Кто из них справился с заданием?

Автор: Гость