10. Коля, Аня и Миша прочитали в учебнике такое задание: «Измени окончание слова СТОЛ так, чтобы это слово можно было перенести двумя способами». Коля написал СТОЛОВАЯ, Аня – СТОЛОВ, Миша – СТОЛИКИ. Кто из них справился с задан...
Русский язык
10. Коля, Аня и Миша прочитали в учебнике такое задание: «Измени окончание слова СТОЛ так, чтобы это слово можно было перенести двумя способами». Коля написал СТОЛОВАЯ, Аня – СТОЛОВ, Миша – СТОЛИКИ. Кто из них справился с заданием?
Ответ(ы):
Гость:
Хм... Наверно Миша справился... Но я не уверена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух сплавов, содержащих серебро, получили третий сплав. Масса первого сплава 50 г, в нем 60% чистого серебра, во втором сплаве 80% чистого сере...
Другие предметы
Математика
Английский язык