Решите задачу, заранее большое спасибо!
Геометрия
Решите задачу, заранее большое спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
(х+х)+х=180(как соответственные) 3х=180 х=60
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