Решите задачу, заранее большое спасибо!

Геометрия
Решите задачу, заранее большое спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(х+х)+х=180(как соответственные) 3х=180 х=60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
I waited at the bus stop ______two hours
Ответить
Математика
Помогите сделать #618. Пишите только решение и ответ.
Ответить
Русский язык
Выпивши существительные,на конце которых нужно писать ь. сторож..,молодёж..,мелоч..,борщ..,кирпич.., помощ..,товарищ.., брош..,чертёж..,трубач..,...
Ответить
Математика
Привет. Дибрати спильнокореневи слова: ночувати_------- щасливи. Извинитн за грамматику, нет украинской клавиатуры
Ответить
История
Составить пятистишие про Князя Владимира (Киевского) 1 стр. тема стихотворения- с??ществительное 2 стр. в двух словах ( двумя прилагательными) ...
Ответить