Выпивши существительные,на конце которых нужно писать ь. сторож..,молодёж..,мелоч..,борщ..,кирпич.., помощ..,товарищ.., брош..,чертёж..,трубач..,мыш..,доч..,ёрш..,гореч.., .
Русский язык
Выпивши существительные,на конце которых нужно писать ь. сторож..,молодёж..,мелоч..,борщ..,кирпич.., помощ..,товарищ.., брош..,чертёж..,трубач..,мыш..,доч..,ёрш..,гореч.., .
Ответ(ы):
Гость:
Молодёжь,мелочь, помощь, брошь, мышь, дочь, горечь.
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