Составить пятистишие про Князя Владимира (Киевского) 1 стр. тема стихотворения- с??ществительное 2 стр. в двух словах ( двумя прилагательными) 3 стр. тремя глаголами дается описание действия в рамках этой темы 4 стр. фраза...

История

Составить пятистишие про Князя Владимира (Киевского) 1 стр. тема стихотворения- с??ществительное 2 стр. в двух словах ( двумя прилагательными) 3 стр. тремя глаголами дается описание действия в рамках этой темы 4 стр. фраза из четырёх слов, показывающая отношение автора к теме. 5 стр. это одно из слово-синоним тому, с которого пятистишие начиналось.

Автор: Гость