Составить пятистишие про Князя Владимира (Киевского) 1 стр. тема стихотворения- с??ществительное 2 стр. в двух словах ( двумя прилагательными) 3 стр. тремя глаголами дается описание действия в рамках этой темы 4 стр. фраза...

История
Составить пятистишие про Князя Владимира (Киевского) 1 стр. тема стихотворения- с??ществительное 2 стр. в двух словах ( двумя прилагательными) 3 стр. тремя глаголами дается описание действия в рамках этой темы 4 стр. фраза из четырёх слов, показывающая отношение автора к теме. 5 стр. это одно из слово-синоним тому, с которого пятистишие начиналось.
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Автор: Гость
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Гость:
Перемены Умен и знаменит Покрестил, защитил, сохранил Очень власть он укрепил Реформами
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