Привет. Дибрати спильнокореневи слова: ночувати_------- щасливи. Извинитн за грамматику, нет украинской клавиатуры
Математика
Привет. Дибрати спильнокореневи слова: ночувати_------- щасливи. Извинитн за грамматику, нет украинской клавиатуры
Ответ(ы):
Гость:
ночувати - ночівля, ніч ( тут чергування голосних у корені)щасливі - щастя, щасливо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Составить пятистишие про Князя Владимира (Киевского) 1 стр. тема стихотворения- с??ществительное 2 стр. в двух словах ( двумя прилагательными) ...
Другие предметы
История
Вопрос 1 объясните чем восточное полушарие земли отличается от западного чем северное полушарие отличается от южного