Привет. Дибрати спильнокореневи слова: ночувати_------- щасливи. Извинитн за грамматику, нет украинской клавиатуры

Математика
Привет. Дибрати спильнокореневи слова: ночувати_------- щасливи. Извинитн за грамматику, нет украинской клавиатуры
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ночувати - ночівля, ніч ( тут чергування голосних у корені)щасливі - щастя, щасливо 

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