Помогите сделать #618. Пишите только решение и ответ.

Гость: Гость:

1)400х2+400=1200л.-могут откачать 2 насоса в 1 минуту. 2)20000:1200=17мин. 3)3000х17=51000л. Ответ: да. успеют. Но в трюм наберётся ещё 51000л. воды. Залатали пробоину.- и снова надо откачать! 51000:1200= 225мин. Ответ6 воду надо откачивать еще 2часа 5 минут1