Помогите сделать #618. Пишите только решение и ответ.
Математика
Помогите сделать #618. Пишите только решение и ответ.
Ответ(ы):
Гость:
1)400х2+400=1200л.-могут откачать 2 насоса в 1 минуту. 2)20000:1200=17мин. 3)3000х17=51000л. Ответ: да. успеют. Но в трюм наберётся ещё 51000л. воды. Залатали пробоину.- и снова надо откачать! 51000:1200= 225мин. Ответ6 воду надо откачивать еще 2часа 5 минут1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпивши существительные,на конце которых нужно писать ь. сторож..,молодёж..,мелоч..,борщ..,кирпич.., помощ..,товарищ.., брош..,чертёж..,трубач..,...
Математика
Привет. Дибрати спильнокореневи слова: ночувати_------- щасливи. Извинитн за грамматику, нет украинской клавиатуры
История
Составить пятистишие про Князя Владимира (Киевского) 1 стр. тема стихотворения- с??ществительное 2 стр. в двух словах ( двумя прилагательными) ...
Другие предметы